Come pezzi di metallo uniti con il calore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come pezzi di metallo uniti con il calore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALDATI

Significato/Curiosita : Come pezzi di metallo uniti con il calore

La saldatura è il procedimento che permette l'unione fisico/chimica di due giunti mediante la fusione degli stessi, o tramite metallo d'apporto. tale...

saldati è il primo singolo estratto dal quarto album di dente, io tra di noi, pubblicato nel 2011. il singolo, terza traccia dell'album, è stato reso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

