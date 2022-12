Celebre società italiana di macchine per scrivere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre società italiana di macchine per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIVETTI

Significato/Curiosita : Celebre societa italiana di macchine per scrivere

L'aggiunta "prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere". l'azienda, destinata a divenire celebre come fabbrica di mattoni rossi, ebbe un rapido sviluppo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olivetti (disambigua). olivetti s.p.a. è una società italiana di tim enterprise operante nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

Altre definizioni con celebre; società; italiana; macchine; scrivere; La cittadina della Liguria con il celebre muretto; È celebre quella Azzurra; La celebre Sandrelli; celebre teatro di New York... in breve; società che fornisce servizi internet ISP ing; Una cerchia ristretta della società ; Tre, società di telefonia; Le serate di società ; La risposta italiana alla babysitter; Jasmine attrice italiana ; Il Renzo dell Orchestra italiana ; La sigla della Federazione italiana scherma; Marchio tedesco di macchine fotografiche; macchine per produrre primi piatti emiliani; macchine per tessiture; La macchine tta che annulla i biglietti tranviari; Cannuccia appuntita che era usata per scrivere ; scrivere a mano; Il comune genovese... su cui scrivere col gesso; Si usa per scrivere ... cose non definitive; Cerca nelle Definizioni