Animali dell America del sud simili ai cinghiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali dell America del sud simili ai cinghiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PECARI

Significato/Curiosita : Animali dell america del sud simili ai cinghiali

Questo senso, i cinghiali sarebbero fra i pochissimi ungulati (assieme ad altri suidi) a costruirsi una tana. i cinghiali sono animali sociali, che vivono...

Che comprende i pècari, animali simili ai suidi che vivono nel sudovest degli stati uniti e nell'america centrale e meridionale. i pècari (chiamati in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 26 dicembre 2022

