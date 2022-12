Turchi... come venti da est verso ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Turchi... come venti da est verso ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEVANTINI

Significato/Curiosita : Turchi... come venti da est verso ovest

Territorio si distingue una serie di pieghe più antiche, con direzione da ovest a est, nelle quali fratture e sprofondamenti recenti hanno determinato la...

Biblioteca n. 471, einaudi, torino, 1994. cucina levantina italo-levantini italo-libanesi arabo levantino canaan mesopotamia vicino oriente antico altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

