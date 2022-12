Lo sono seppie e telline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono seppie e telline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOLLUSCHI

Significato/Curiosita : Lo sono seppie e telline

La misticanza e le puntarelle legumi (ceci, cicerchia, lenticchie, fagioli) le alici il baccalà le telline le cozze la trota le seppie il polpo la frittura...

I molluschi (mollusca cuvier, 1797) costituiscono il secondo phylum del regno animale per numero di specie (il primo phylum è costituito dagli artropodi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

