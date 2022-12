Rivestimento estetico lucente su un metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestimento estetico lucente su un metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CROMATURA

Significato/Curiosita : Rivestimento estetico lucente su un metallo

Carbonio. la presenza di contaminazioni sulle superfici del metallo, oltre a creare un difetto estetico può dar luogo a inneschi di corrosione localizzata (pitting)...

Processi di cromatura: cromatura da bagni di cromo esavalente: la deposizione di cromo per via elettrolitica trova largo impiego sia come cromatura decorativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

