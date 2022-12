Quelli del traffico possono mettere multe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli del traffico possono mettere multe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARI

Significato/Curiosita : Quelli del traffico possono mettere multe

Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006. url consultato il 28 novembre 2013. ^ per i reati d'opinione meno carcere e più multe, su newrassegna.camera...

La maggior parte dei cittadini reclutati tra gli ausiliari erano i figli dei veterani tra gli ausiliari che erano stati affrancati grazie al servizio prestato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con quelli; traffico; possono; mettere; multe; Ci sono quelli cerebrali... e d albero; Nella psicologia ci sono quelli di Edipo e Elettra; Ci sono quelli di dire e quelli di fare; quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere; È rosso in caso di traffico intenso in autostrada; Indica zona a traffico limitato; I gangli del traffico ; Un punto cruciale del traffico cittadino; possono essere a microonde; possono avere anche 12 cilindri; possono diventare nonni; Non possono decollare da soli; mettere sul mercato un nuovo prodotto; mettere in giro dicerie; Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere; mettere in lista; Quello urbano fa le multe ; Cerca nelle Definizioni