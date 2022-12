Prodotti che difendono le piante dai parassiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti che difendono le piante dai parassiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PESTICIDI

Significato/Curiosita : Prodotti che difendono le piante dai parassiti

Sono 386654 specie di piante catalogate. sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe...

Caduta precoce. utilizzo di pesticidi su un campo agricolo (california). con questa ampia definizione, ci si riferisce ai pesticidi non solo relativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con prodotti; difendono; piante; parassiti; prodotti per neonati; prodotti biologici utilizzati nelle trasfusioni; Contiene i prodotti che determinano l indice Istat; L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard; Li difendono gli assediati; Si difendono con gli aculei; Organizzazioni che difendono i lavoratori; difendono la patria in guerra; Le piante stelle di Natale; La steppa della Siberia con piante arbustive; Manca a ogni principiante ; Cassetta per piante ; Relativo a malattie prodotte da funghi parassiti ; parassiti dell intestino; parassiti di animali e vegetali; parassiti della polvere; Cerca nelle Definizioni