Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONTRINO

Significato/Curiosita : Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso

Contenevano una forma di retsina e utilizzavano la resina vegetale derivante dalla pistacia terebinthus per sigillare il vino e così conservarlo ad uno stato ideale;...

Definitivamente sostituito il vecchio scontrino fiscale dal 1 gennaio 2021. la legge 26/01/1983 n. 18, che introdusse lo scontrino fiscale, è stata abrogata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con meglio; conservarlo; caso; prodotto; difettoso; È meglio che non canti; Trarsi d impaccio alla meglio ; È meglio non averne poco in zucca; Persona con la quale è meglio non avere a che fare; È rosso in caso di traffico intenso in autostrada; Popolazione del Caucaso ; Così è un caso increscioso; Il quarto caso latino abbrev; Mettere sul mercato un nuovo prodotto ; PIL: prodotto __ Lordo; L attività di lancio d un prodotto ; prodotto per la bellezza; difettoso in lunghezza; difettoso e per questo venduto a prezzo scontato; Cerca nelle Definizioni