Imposta interna alle finestre per fare buio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposta interna alle finestre per fare buio.

Soluzione 8 lettere : SCURETTO

Significato/Curiosita : Imposta interna alle finestre per fare buio

dall'interno e i soccorritori, richiamati dalle urla delle vittime e di due sconosciuti, devono sfondarla per entrare. la polizia brancola nel buio:...

Compact con cardini a sbalzo, l'antone o scuro si deve distinguere dallo scuretto, che è un infisso, generalmente più piccolo e leggero, con la medesima... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

