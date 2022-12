Entrataccia, brutto intervento nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrataccia, brutto intervento nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FALLACCIO

Significato/Curiosita : Entrataccia, brutto intervento nel calcio

Partita di dani alves contro l’atletico: assist, gol ed espulsione per un fallaccio, su fanpage.it, 6 febbraio 2022. url consultato il 6 febbraio 2022. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Se ne può passare un brutto quarto; È brutto se piove; Lo gioca brutto il birbone; brutto da far paura; intervento del tintore; Guida l aereo senza intervento umano; Sottoposti a un intervento ; Richiesta d intervento ; Il maggiore stadio di calcio di Modena; Come il fischio finale dell arbitro di calcio ; _ Messi, asso del calcio ; Nei campi di calcio c e quella di rigore;