Come la soluzione che si scioglie in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la soluzione che si scioglie in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOLUBILE

Significato/Curiosita : Come la soluzione che si scioglie in acqua

Nonché per produrre la cosiddetta "soluzione fisiologica", che è una soluzione di 9 grammi per litro di cloruro di sodio in acqua distillata, a sua volta...

Solubili in acqua: la maggior parte dei sali di litio è solubile (il carbonato di litio è poco solubile), così anche quelli di sodio, potassio e ammonio; i... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

