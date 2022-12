Come le lavagne per la proiezione di lucidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le lavagne per la proiezione di lucidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUMINOSE

Significato/Curiosita : Come le lavagne per la proiezione di lucidi

il triacetato di cellulosa è anche usato nelle arti grafiche, nel disegno e per la fabbricazione di lucidi da proiezione per lavagne luminose. il triacetato...

Sendero luminoso (sl; nome ufficiale completo partito comunista del perù sul sentiero luminoso di mariátegui, pcp-sl) è un'organizzazione guerrigliera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

