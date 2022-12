Avvertire in anticipo tramite sogni o profezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvertire in anticipo tramite sogni o profezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREMONIRE

Significato/Curiosita : Avvertire in anticipo tramite sogni o profezie

Stato custodito in una sala, facendo sì che la scrittura pervenisse fino a loro. così hanno potuto conoscere in anticipo della profezia della nascita del...

Giudizio; lamentarsi, impietosire polire levigare poltrire preferire premonire premunire pervertire 1 presagire preterire tralasciare; trasgredire proferire... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Il senso che permette di avvertire gli odori; avvertire con l orecchio; Si grida per avvertire ; avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; Fissate in anticipo ; Fissare in anticipo ; Spettacolo visionabile in anticipo ; Annunciate in anticipo ; Gestisce un attività tramite franchising; Flusso di dati audio video da un server a più destinatari tramite una rete telematica; Riprodotto in più copie tramite un obsoleta macchina; Congegno premibile tramite un arto inferiore; Si dedica ai sogni ; Lo è chi è entrato nel mondo dei sogni ; Ha scritto Fai bei sogni ; Risvegliata dai suoi sogni ; Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato; Espresse in centurie le sue profezie ; È famoso per le sue profezie ; E' famoso per le sue profezie ;