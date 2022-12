L atleta che usa parallele, anelli e sbarre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atleta che usa parallele, anelli e sbarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GINNASTA

Significato/Curiosita : L atleta che usa parallele, anelli e sbarre

Finale sarà di due ori, sbarra e parallele; un bronzo con gli anelli e l'essersi qualificato alle finali nel concorso generale e per il cavallo con maniglie...

Indica vari sport che prevedono l'esecuzione da parte degli atleti, detti ginnasti, di sequenze più o meno lunghe di movimenti che generalmente richiedono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

Altre definizioni con atleta; parallele; anelli; sbarre; Può perderlo un atleta ; Un atleta ; Lo ha muscoloso l atleta ; Una prestazione dell atleta ; Quelle parallele non hanno punti in comune; parallele pipedi di paglia; Il matematico di cui è noto il teorema sulle parallele ; Si studia il suo teorema sulle parallele ; La provincia di Canelli ; Il _ degli anelli , trilogia fantasy; anelli di fiori; Vi si infilano gli anelli ; sbarre , assi; sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo; Lo è la ginnastica con anelli, sbarre e volteggi; Stanno dietro le sbarre ; Cerca nelle Definizioni