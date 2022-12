Angelo ribelle caduto negli inferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angelo ribelle caduto negli inferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUCIFERO

Significato/Curiosita : Angelo ribelle caduto negli inferi

Inquisitore francese del xvi secolo, sebastian michaelis, lo definì un angelo ribelle come lucifero, signore dell'arroganza e della superbia. nella vulgata...

Vedi lucifero (disambigua). il genio del male, scultura rappresentante lucifero conservata nella cattedrale di san paolo a liegi (belgio) con lucifero si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 dicembre 2022

