L acqua con le bollicine, detta anche gassata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua con le bollicine, detta anche gassata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRIZZANTE

Significato/Curiosita : L acqua con le bollicine, detta anche gassata

acqua gassata molto frizzante, cioè con elevata concentrazione di anidride carbonica disciolta. mentre come bevanda gassata si tende a preferire le acque...

Come la soluzione che si scioglie in acqua ; Tiene la merce nell acqua ; Ospita un visitato acqua rio; Galleggia sull acqua ; 52Rossi: lanciò bollicine ; Irritazione cutanea composta da bollicine ; Suono delle bollicine di una bibita; Acqua senza bollicine ; Si restituisce come il dente per vendetta ; Lingua europea anche detta magiaro; È detta anche rondò; Pianta medicinale detta anche cacciafebbre; Tessuto elastico sintetico per bianche ria; Lingua europea anche detta magiaro; Così è anche detto il matador; Premia anche l economia; Una bibita gassata ; Acqua gassata per long drink; gassata , spumeggiante; Nota bevanda gassata al gusto di limone;