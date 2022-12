Si usa per misurare i valori elettrici ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per misurare i valori elettrici ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TESTER

Significato/Curiosita : Si usa per misurare i valori elettrici ing

Strumento). spesso, per praticità, i multipli dell'elettronvolt non vengono pronunciati come si usa con le altre unità di misura (per esempio megajoule)...

(pronuncia multìmetro, conosciuto anche come multitester o semplicemente tester) è uno strumento di misura di grandezze elettriche che integra diverse funzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

