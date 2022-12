Una borsetta con la lampo per penne e matite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una borsetta con la lampo per penne e matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASTUCCIO

Significato/Curiosita : Una borsetta con la lampo per penne e matite

Tratta di un astuccio usato presumibilmente in ambito scolastico; esistono, comunque, altri tipi di astuccio (per i cosmetici, ecc.) gli astucci per penne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con borsetta; lampo; penne; matite; La borsetta inglese; Si tiene in borsetta ; La borsetta ... del canguro; Fazzoletto da taschino borsetta fra; La evita la chiusura lampo ; Lo è la faccia inferiore delle foglie dei lampo ni; lampo del fotografo; Rapido come un lampo ; Colorato col penne llo; Firma con il penne llo; Ha le penne impermeabili; Se cade a penne llo vuol dire che sta perfettamente; Vende matite e diari; Vende matite e quaderni; Il minerale presente nelle matite ; Legno per matite ; Cerca nelle Definizioni