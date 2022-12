Sorse nel 1939, nella zona dell Agro Pontino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorse nel 1939, nella zona dell Agro Pontino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POMEZIA

Significato/Curiosita : Sorse nel 1939, nella zona dell agro pontino

Climatica: zona c, 1165 gr/g la chiesa di sant'anna pontinia è delle cinque "città di fondazione" realizzate dal regime fascista nell'agro pontino e romano...

Di pomezia asd atletica pomezia. a.s.d. pomezia calcio 1957 che, nella stagione 2022-2023, militerà nel campionato maschile di serie d. unipomezia 1938... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

