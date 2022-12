Schivo e quindi ambiguo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schivo e quindi ambiguo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EVASIVO

Significato/Curiosita : Schivo e quindi ambiguo

Di documentarle, classificarle e sensibilizzare la comunità magica alla loro salvaguardia. appare schivo e timido, e si trova più a suo agio con gli...

Insufficienti. commento: la voce manca di fonti ed è a tratti esposta in modo evasivo. puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con schivo; quindi; ambiguo; Può esserlo un bosco ma anche un individuo schivo ; Solitario e schivo ; Un grosso e schivo maiale selvatico africano; Le guardie per il patrimonio boschivo ; quindi ci meno undici; Il candelabro triangolare a quindi ci fiamme; Dura quindi ci minuti; Un quarto... di quindi ci; ambiguo , né carne né pesce; Un po ambiguo ; Articolato in modo malizioso e ambiguo ; Di significato non ambiguo , inequivocabile; Cerca nelle Definizioni