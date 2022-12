Scalpello per metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scalpello per metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CESELLO

Significato/Curiosita : Scalpello per metalli

scalpello da muratore (a sinistra) e da legno (a destra) scalpello, pietra levigata - età del bronzo. lo scalpello è un utensile che serve per asportare...

Il cesello non ci si limita solo ai lavori su lastra, perché esso si usa anche nelle finiture delle fusioni di qualunque grandezza. con il cesello che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con scalpello; metalli; L arte del togliere con lo scalpello ; scalpello del falegname con la lama sagomata; Lavorata con scalpello e mazzuolo; Si lavora con lo scalpello ; È metalli ca o cartacea; L arte di lavorare metalli preziosi; Riduce metalli preziosi in fogli sottili; Un sottile foglio metalli co; Cerca nelle Definizioni