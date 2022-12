Ridotto alla metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotto alla metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIMEZZATO

Prodotti cartacei presso la clientela più tradizionale. il tar ha quindi ridotto alla metà la sanzione prevista da agcm, in considerazione dell'esiguità del...

per essere più precisi) dimezzato, cioè diviso a metà, in due parti. proprio a tal fine il protagonista è stato dimezzato (da una palla di cannone)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

