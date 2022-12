Persone malate bisognose di cure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone malate bisognose di cure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INFERMI

Significato/Curiosita : Persone malate bisognose di cure

Morte. le cure palliative sono quindi un approccio clinico specialistico che mira a migliorare la qualità della vita dei malati nelle ultime fasi di una malattia...

Sull'unzione degli infermi wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'unzione degli infermi (en) unzione degli infermi, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con persone; malate; bisognose; cure; persone stravaganti; _ di fatto = relazione tra persone conviventi; Un ristretto gruppo di persone privilegiate; persone importanti; Biblioteca malate stiana In giro per il mondo; malate d indifferenza; Il malate sta sposo di Francesca da Rimini; Li governarono i malate sta; Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla; bisognose di medicazioni; Indigenti, bisognose ; bisognose del medico; Accompagna per sicure zza; Birre scure amarognole; Richiedono cure ricostituenti; Un dispositivo di sicure zza di veicoli e appartamenti; Cerca nelle Definizioni