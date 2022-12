Ovino piccolo e carino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ovino piccolo e carino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PECORELLA

Stile neoclassico e molto simile alla reggia di caserta. corleone rappresenta un importante centro di allevamento bovino ed ovino e di produzione di prodotti...

Carmine "mino" pecorelli carmine pecorelli, meglio conosciuto come mino pecorelli (sessano del molise, 14 giugno 1928 – roma, 20 marzo 1979), è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

La mosca che affligge il bovino ; È famosa quella del Sansovino , a Venezia; Un tenero ovino ; ovino sfondatore; piccolo mollusco bivalve usato in molti piatti; Il piccolo frigo nelle stanze d albergo; Il piccolo della gatta; Protegge un piccolo taglio; Era così carino , così educato... per Mina; Non è carino rifiutarlo; carino , bellino; Non è carino rifiutarli;