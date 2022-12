Dà nuova vita ad antichi reperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nuova vita ad antichi reperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESTAURO

concentrando la sua attenzione su reperti archeologici di tali epoche. i sostenitori delle teorie sugli antichi astronauti non si limitano a sostenere...

restauro architettonico del partenone il restauro è un'attività legata alla manutenzione, al recupero, al ripristino e alla conservazione delle opere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con nuova; vita; antichi; reperti; Il gruppo di isole comprendenti la nuova Caledonia; La nuova missione lunare della Nasa; Scoperte nuova mente; Un ripiego anti smagliature ma non è una nuova crema; È necessaria alla vita ; Il sarto lo usa per evita re punture; È abile nell evita re le corna; Evita alla cuoca di scottarsi; antichi roghi funebri; Governatore di antichi imperi persiani; Relativi agli antichi Galli; La seconda arte degli antichi Greci; Luogo in cui si ritrovano reperti archeologici; Cercano nei siti archeologici reperti da trafugare;