Mischiare l uovo per unire tuorlo e albume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mischiare l uovo per unire tuorlo e albume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBATTERE

Significato/Curiosita : Mischiare l uovo per unire tuorlo e albume

Altre definizioni con mischiare; uovo; unire; tuorlo; albume; mischiare con acqua; mischiare canzoni; Si può mischiare alla lana; Le due cellule che danno vita a un nuovo individuo; Modo di cucinare un uovo ; Salsa di tuorli d uovo ; Collegare di nuovo idee; Clementi nel punire o docili; Munire di corazza; Mite nel punire ; Michel, autore di Sorvegliare e punire ; Un uovo con l albume rappreso e il tuorlo liquido; Filamenti che trattengono il tuorlo al centro dell uovo; Ha il tuorlo ; Li racchiude l albume ; Un uovo con l albume rappreso e il tuorlo liquido; Dolce con croccanti spume di albume ; Il colore dell albume cotto dell uovo; Cerca nelle Definizioni