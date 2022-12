Ci va il libro che ha avuto enorme successo: in __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va il libro che ha avuto enorme successo: in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISTAMPA

Significato/Curiosita : Ci va il libro che ha avuto enorme successo: in __

Trattato. il libro ebbe enorme successo tra il pubblico sia in italia sia all'estero con numerosissime ristampe e traduzioni. il libro ha «ispirato oltre...

Una ristampa è una nuova tiratura di una medesima edizione. in tale ambito, una ristampa è la riproduzione di materiale di solito precedentemente pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

