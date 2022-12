Imperatore romano delle Terme e della cittadinanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperatore romano delle Terme e della cittadinanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARACALLA

Significato/Curiosita : Imperatore romano delle terme e della cittadinanza

Ottavio turino (gaius octavius thurinus) e meglio conosciuto come ottaviano o augusto, è stato il primo imperatore romano dal 27 a.c. al 14 d.c. nel 27 a.c....

Storico cassio dione, una delle maggiori fonti su caracalla. tuttavia nel 202, solo tre anni dopo, caracalla accusò di alto tradimento e fece giustiziare plauziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

