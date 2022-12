Fermare l auto con il pedale centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermare l auto con il pedale centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRENARE

Significato/Curiosita : Fermare l auto con il pedale centrale

Altre definizioni con fermare; auto; pedale; centrale; Affermare , sostenere che è vero; Affermare in giudizio; Si può fermare dopo pranzo, mai prima; fermare , tenere a bada; L auto re USA de La lettera scarlatta: __ Hawthorne; Segue il nulla nel permesso delle auto rità; Una Casa d auto tedesca; Casa d auto indiana; I medici che insegnano all ospedale ; Altro nome dell ospedale ; Le religiose che assistevano i malati in ospedale ; In mezzo all ospedale ; La parte centrale della scena; La regione centrale dell Etiopia; Grande città dell Asia centrale ; La grande piazza centrale di Pechino; Cerca nelle Definizioni