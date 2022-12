Edificio in cui i musulmani pregano e insegnano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio in cui i musulmani pregano e insegnano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSCHEA

Significato/Curiosita : Edificio in cui i musulmani pregano e insegnano

Considerate festività separate e non parte di sukkot. lo stesso argomento in dettaglio: rosh hashanah e yom kippur. ebrei che pregano in sinagoga durante yom kippur...

moschea della mecca, la più grande e importante moschea del mondo e direzione di preghiera per tutti i musulmani del mondo moschea del profeta a medina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Un edificio qualsiasi; Un edificio non ancora intonacato; Tipico edificio sardo; Un edificio non rifinito; musulmani : moschea = Ebrei : x; Lo ascoltano i musulmani ; Guerre che i cristiani mossero contro i musulmani ; La sua voce è un richiamo per i musulmani ; Il libro con cui pregano gli Israeliti; Non pregano il Signore; pregano Allah; Vi pregano i Buddisti; I medici che insegnano all ospedale; Uno dei primi comandi che si insegnano ai cani; insegnano a stare al mondo; Alcuni insegnano ;