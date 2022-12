Lo dice chi desidera e pretende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi desidera e pretende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOGLIO

Situazione, ma pretende di avere 10 all'ultimo compito. nano è incaricato dagli strozzini di uccidere un pusher, ma quando lo incontra desiste e si limita...

Sollazzi – pre-produzione ^ voglio (certificazione), su fimi. url consultato l'11 febbraio 2019. ^ alessandro alicandri, «voglio» e «buona vita» di marco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con dice; desidera; pretende; Il codice di comunicazione dei sordomuti; Mettere in giro dice rie; Imparziale come un giudice : super __ lat; Si dice di foto dai contorni poco chiari; Pieghe indesidera te; La desidera l indigente; I... desidera ta degli sposi; desidera re fortemente; La pretende il funzionario corrotto; C è chi pretende di vedervi il futuro; pretende re qualcosa; Persona che pretende di leggere il futuro con i tarocchi; Cerca nelle Definizioni