Deliberare, sancire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deliberare, sancire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECRETARE

Significato/Curiosita : Deliberare, sancire

L'isola delle rose adottò come propria lingua ufficiale l'esperanto, per sancire nettamente la propria sovranità e indipendenza dalla repubblica italiana...

Preventivo all'inizio della partita, prevede che questa vada a termine per decretare il vincitore. se la partita vede coinvolti più di 2 giocatori (4) non... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

