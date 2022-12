Corpo centrale dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo centrale dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FUSOLIERA

Significato/Curiosita : Corpo centrale dell aereo

fusoliera di un boeing 737 evidenziata in colore marrone la fusoliera (dal francese fuselé - affusolato) è la parte principale del corpo di un aeromobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con corpo; centrale; dell; aereo; Pesci dal corpo piatto; Lavaggio del corpo all impiedi; Regola il sonno e la temperatura del corpo ; Costituiscono il corpo vegetativo del fungo; Fermare l auto con il pedale centrale ; La parte centrale della scena; La regione centrale dell Etiopia; Grande città dell Asia centrale ; Imperatore romano dell e Terme e dell a cittadinanza; Intriso alimentare lievitato tipico dell a cucina di strada; Come il fischio finale dell arbitro di calcio; L esame filologico dell e diverse versioni di uno stesso testo; Un grosso aereo da guerra; Velocissimo aereo da caccia; Sono pari in aereo ; Un secondo sull aereo ; Cerca nelle Definizioni