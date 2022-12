Come la terra piena di creta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la terra piena di creta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARGILLOSA

Significato/Curiosita : Come la terra piena di creta

la città di cnosso a creta. figura principesca raffigurata nel palazzo di cnosso la vantaggiosa posizione geografica dell'isola favorì il sorgere di un...

Profilo di un vertisuolo un terreno argilloso o pesante o compatto, in agronomia, è un suolo la cui tessitura è composta da oltre il 18% in argilla sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

