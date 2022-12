Come un gas poco denso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un gas poco denso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RAREFATTO

Significato/Curiosita : Come un gas poco denso

Circa 5,1 volte più denso dell'aria). la molecola di sf6 ha una geometria ottaedrica, consistente in sei atomi di fluoro legati ad un atomo centrale di...

Tono brillante ma freddo allo stesso tempo, che restituisce l'atmosfera rarefatta e quasi lattiginosa della notte stellata». questo itinerario pittorico...

