Come il disturbo curato dallo psichiatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il disturbo curato dallo psichiatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENTALE

Significato/Curiosita : Come il disturbo curato dallo psichiatra

Occupare della "cura dell'anima". il medico specializzato in psichiatria è lo psichiatra. henry ey (1900-1977), psichiatra francese, scrive alla vigilia della...

Inferenziale sulla malattia mentale wikibooks - diagnosi di malattie mentali tramite machine learning (en) disturbo mentale, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

