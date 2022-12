Bruno verde come un tipo di carnagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bruno verde come un tipo di carnagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLIVASTRO

Significato/Curiosita : Bruno verde come un tipo di carnagione

Dell'ajah verde, rivelata come appartenente all'ajah nera nel gruppo di liandrin. proveniente dall'arad doman, viene descritta con la carnagione tipicamente...

Temperature. in italia l'areale di vegetazione della sottospecie spontanea, l'olivastro, è la sottozona calda del lauretum. l'olea oleaster, detto anche oleastro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

Altre definizioni con bruno; verde; come; tipo; carnagione; Il movimento pittorico di cui bruno Munari fu uno dei fondatori; Così fu considerato Giordano bruno dalla Chiesa; Zucchero liquido e bruno ; bruno , cantante usa; Era verde in un programma di Michele Santoro; La Nazionale verde oro; Lucertoloni verde smeraldo; verde ggiano nell oasi; come il fischio finale dell arbitro di calcio; come il disturbo curato dallo psichiatra; Si restituisce come il dente per vendetta; Attraente... come un buon piatto; Un tipo di folk americano; Un tipo di telefonia; _ sharing: è un diffuso tipo di noleggio; Officina tipo grafica; Lo è la carnagione dei maori; carnagione , colore del viso; Uomo di carnagione scura; Così è la carnagione ... fresca; Cerca nelle Definizioni