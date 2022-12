L arte e la bottega del vasaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte e la bottega del vasaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L arte e la bottega del vasaio

Attesta la testimonianza del cavaliere cipriano piccolpasso di casteldurante, che nel suo celebre trattato didascalico sull'arte del vasaio, parlando del colore...

Famosa per la produzione di uva da tavola e per la tradizionale attività figulina, praticata sin dal neolitico, ed oggi legata ai tegami di creta per la...