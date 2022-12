Animale bianco e nero che emette cattivo odore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale bianco e nero che emette cattivo odore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUZZOLA

Significato/Curiosita : Animale bianco e nero che emette cattivo odore

L'eventuale cattivo odore deriva principalmente da una piccola percentuale di acidi grassi, come l'acido butirrico (odore di burro rancido), e da composti...

Termine puzzola può riferirsi: puzzola europea (mustela putorius). puzzola americana – insieme di 11 specie facenti capo alla famiglia mephitidae. puzzola -... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 dicembre 2022

