Viene estratto in fase d atterraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene estratto in fase d atterraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRELLO

Significato/Curiosita : Viene estratto in fase d atterraggio

– "atterraggio d'emergenza" rimanda qui. se stai cercando il film del 2005, vedi atterraggio d'emergenza (film). un boeing 747-300 in atterraggio. sul...

Il robusto carrello d'atterraggio tipo "tandem" dell'antonov an-225 il carrello d'atterraggio è un sistema meccanico costituito da un telaio solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con viene; estratto; fase; atterraggio; Lo diviene un ex Presidente della Repubblica; Una prerogativa di chi viene bene in TV; Fra di loro viene eletto il Pontefice; Il suo acetato viene usato come solvente; Una cadenza da estratto conto; estratto di un papavero; Il petrolio appena estratto ; estratto spremuto; Una fase dell attracco; La prima fase dell opera; Interviene nella fase delle indagini preliminari; fase di prosperità; Precede sempre l atterraggio ; atterraggio a... Chicago ing; Viene abbassato prima dell'atterraggio dell'aereo; Campo di atterraggio ... in città; Cerca nelle Definizioni