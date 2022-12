Strumento musicale con file di barrette di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale con file di barrette di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : XILOFONO

Significato/Curiosita : Strumento musicale con file di barrette di legno

Dello xilofono è costituita da due file di barrette di legno disposte come la tastiera di un pianoforte, ovvero con le note diatoniche nella fila inferiore...

xilofono con differenti tipi di mazzuole lo xilòfono (dal greco - xylon, "legno" e f - phonè, "suono"), o silòfono, è uno strumento musicale a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

