È spesso usato al posto del diamante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È spesso usato al posto del diamante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ZIRCONIO

Significato/Curiosita : E spesso usato al posto del diamante

Adamantino è un termine usato per indicare le qualità tipiche del diamante, in particolare la durezza e la purezza ma spesso trasportate anche sulle qualità...

Zinco e zirconio diventa magnetica. nei suoi composti, lo zirconio ha solitamente numero di ossidazione +2, +3 o +4. l'uso principale dello zirconio è sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con spesso; usato; posto; diamante; Vi si dà spesso l Aida; I pugili spesso feriscono quella sopracciliare; Diletta spesso con un soprano; Donna che maneggia molto spesso denaro; La svedese è un attrezzo usato nella ginnastica; Albero del Prunus il cui legno è usato per mobili; Il suo acetato viene usato come solvente; Simbolo di morte usato dai pirati; L opposto di implicito; In matematica è l opposto di moltiplicare; L Aposto lo delle Genti; L opposto di aumentare; Può esserlo il verme... o un diamante al dito; Accomuna le carte agli anelli con diamante ; È molto simile al diamante ; Cristallo decorativo a imitazione del diamante ; Cerca nelle Definizioni