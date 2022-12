Lo sono animali che vivono in gruppi e branchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono animali che vivono in gruppi e branchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GREGARI

Significato/Curiosita : Lo sono animali che vivono in gruppi e branchi

Disambiguazione – "animali" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi animali (disambigua). disambiguazione – "animale" rimanda qui. se stai...

Velocisti vengono in genere aiutati dai gregari sui tratti montani, mentre gli "scalatori" beneficiano dell'aiuto dei gregari nei tratti rapidi, per farsi scandire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

