Sono affette da una patologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono affette da una patologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALATE

Significato/Curiosita : Sono affette da una patologia

Classi funzionali, in rapporto alle attività che il paziente, affetto da questa patologia, è in grado di effettuare. (en) the criteria committee of the...

Tu malatia è un singolo di natale galletta, pubblicato nel 2001 dall'etichetta fonotil.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con sono; affette; patologia; Lo sono animali che vivono in gruppi e branchi; Nella psicologia ci sono quelli di Edipo e Elettra; Così sono gli Stati d America; Le sue uova sono alternative al caviale; Accomuna processi e staffette ; Catena americana di caffette rie; Non affette da malattia; Una catena di caffette rie; Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino; La patologia che fa perdere i capelli; La cura di una patologia è il suo fine; Reflusso gastro: è una comune patologia ;