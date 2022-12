Prolungato per molto tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prolungato per molto tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROTRATTO

Significato/Curiosita : Prolungato per molto tempo

La struttura simil-gel è abbastanza forte per sostenere una sfera d'acciaio. il tempo di protrombina o tempo di quick, noto anche come pt (sigla dell'inglese...

Di uruguay 1930, brasile 1950 e cile 1962 nessun incontro si era mai protratto oltre i tempi regolamentari. note: in ogni risultato sottostante, il punteggio...

