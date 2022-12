Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GERMINALE

Significato/Curiosita : Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi

10 giorni delle decadi del mese rivoluzionario i sei giorni supplementari di fine anno, i giorni sanculottidi, erano: per l'anno non bisestile giorno...

germinale (titolo originale germinal) è un romanzo dello scrittore francese émile zola. la vicenda è ambientata in francia all'epoca della seconda rivoluzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

L attività umana celebrata il primo maggio; Scrittrice milanese del primo 900; La locuzione latina che indica i primo rdi; Il primo cannoniere; A metà del mese ; Il mese ... del pesce; Escono quattro o cinque volte al mese ; mese in pieno inverno; Lo è La sagra della primavera ; Fiorisce in primavera sui davanzali; Ritorna al nido quando inizia la primavera ; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della primavera di Praga; Lo stato dei rivoluzionari Zapata e Pancho Villa; Un rivoluzionari o seguace di Robespierre; rivoluzionari francesi; Istituì il tribunale rivoluzionari o francese; È nero per i francesi ; Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette; Il galateo... dei francesi fra; Poeti francesi di amore e di argomenti epici;