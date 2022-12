Praticavano l arte dell aruspicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Praticavano l arte dell aruspicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETRUSCHI

Significato/Curiosita : Praticavano l arte dell aruspicina

L'interpretazione dei segni divini attraverso lo studio delle viscere animali (aruspicina). sono chiamati anche vegonici, dal nome della ninfa vegoia da cui avrebbero...

Sull'origine e la provenienza degli etruschi è fiorita una notevole letteratura, il consenso tra gli studiosi moderni è che gli etruschi fossero una popolazione autoctona... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

