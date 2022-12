Più ci si avvicina più si riduce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più ci si avvicina più si riduce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISTANZA

Significato/Curiosita : Piu ci si avvicina piu si riduce

si rendono conto che spezzando troppo la superficie pittorica, i suoi singoli frammenti non sono più ricomponibili virtualmente e l'opera si avvicina...

distanza angolare distanze astronomiche distanza comovente distanza di legame distanza euclidea – distanza fisica nel senso comune distanza geometrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

