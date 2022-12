Piccoli esplosivi sparati per divertimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli esplosivi sparati per divertimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PETARDI

Significato/Curiosita : Piccoli esplosivi sparati per divertimento

Carte da gioco con lame di rasoio sui bordi, biglie esplosive, scatole a sorpresa e sigari esplosivi. il fiore nel bavero della giacca spruzza acido e tiene...

Stati aboliti i petardi con accensione a sfregamento, al loro posto sono apparsi petardi a miccia che sono ritenuti più sicuri. i petardi di quarta categoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

